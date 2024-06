Nuovo singolo per la banda "Dan e i suoi fratelli": si chiama "Il mottarello" ed è disponibile da oggi, venerdì 21 giugno 2024.

"Il mottarello", nuovo singolo di "Dan e i suoi fratelli"

"Dan e i suoi fratelli" sono tornati. La band, nota in tutto l'Altomilanese e non solo (da ricordare l'essere stati finalisti a "Una voce per San Marino" e il brano "Il ritornello semplice" insieme al leggendario Bobby Solo), ha infatti pubblicato oggi, venerdì 21 giugno 2021, il suo nuovo singolo: si chiama "Il mottarello" ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming. Un brano, in nuovo inedito del gruppo, che cita un gelato che è storia del nostro Paese, una canzone "che parla di luoghi e momenti felici vissuti come un primo o un grande amore, nei quali si ritorna da adulti ricordando il tutto con un po' di nostalgia" affermano dalla band.



La band

Il gruppo è noto per le sue sonorità vintage, con un crossover decisamente moderno. Dalla Dolce vita italiana al rock'n'roll degli anni '50-'60. Sono molte le esperienze significative della band, tra le quali: The band su Rai 1 nel 2022 (programma e talent di Carlo Conti), finalisti ai Fiat Music al Teatro Ariston di Sanremo nel 2018 - programma di Red Ronnie - poi finalisti a Deejay on Stage di Radio Deejay a Riccione nel 2020.

Dan, il cantante (Daniele Sari) è stato corista di Francesco Gabbani all'Eurovision 2017 a Kiev e la band ha aperto (open act) il tour estivo di quell'anno di Gabbani stesso. Diverse le esperienze discografiche, tra cover rivisitate e brani originari. Nell'estate del 2023 ecco il singolo "Il ritornello semplice" feat. Bobby Solo. Nel 2024 è la volta di "Una voce per San Marino" dove la bannd arriva in semifinale - con un inedito - per rappresentare la Repubblica di San Marino all'Eurovisione.