"Dan e i suoi fratelli" con la loro versione vintage di "Come mai" degli 883 a "The Band"

"Dan e i suoi fratelli" in prima tv

C’era anche la band "Dan e i suoi fratelli" tra i protagonisti della prima puntata di "The Band", nuovo talent di Rai Uno condotto da Carlo Conti. La prima puntata, andata in onda venerdì in prima serata, ha visto le 16 band (scelte tra 2mila) sfidarsi tra loro a suon di musica.

Di fronte a loro la giuria formata da Carlo Verdone (grandissimo appassionato di musica e batterista), Asia Argento (già volto di X Factor) e Gianna Nannini, poi i tutor ossia Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica.

"Dan e i suoi fratelli", band molto conosciuta anche in tutto il Legnanese e Altomilanese, è salita sul palco avendo come coach Irene Grandi: il gruppo ha proposto una bellissima versione di "Come mai", mitico brano del 1993 degli 883, riarrangiato con le sonorità tipiche della band ossia un sound anni Cinquanta-rockabilly.

Un brano che è piaciuto tantissimo (anche a giudicare dalle reazioni positive ricevute dalla band sui social) ma la band non ha passato il turno: Grandi ha infatti dichiarato che "Dan i suoi fratelli" "Erano già troppo bravi" e per questo non «sapeva cosa fare con loro» (una scelta discutibile per tanti che hanno seguito la prima puntata del nuovo talent) preferendo la band in sfida, i "N’Ice cream" con la quale fare un percorso di miglioramento.

Per "Dan e i suoi fratelli", a breve, la loro versione di «Come mai» in sonorità r’n’n anni Cinquanta -rockabilly sarà pubblicata come singolo.