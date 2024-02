"Eurovision 2024", "Dan e i suoi fratelli" semifinalisti a "Una voce per San Marino"

"Dan e i suoi fratelli": la band, nota in tutto l'Altomilanese, è semifinalista a "Una voce per San Marino" in vista dell'"Eurovision 2024".

La band "Dan e i suoi fratelli" (nella foto) è semifinalista a "Una voce per San Marino". La band, molto conosciuta in tutto l'Altomilanese, sta infatti partecipando all'evento che incoronerà un vincitore che avrà l'onore di rappresentare San Marino all'Eurovision song contest 2024, concorso che si svolgerà alla Malmö Arena a Malmö, in Svezia, dal 7 all'11 maggio 2024 (per l'Italia parteciperà il vincitore del Festival di Sanremo). "Dan e i suoi fratelli" (che nel giugno 2023 hanno pubblicato il singolo "Il ritornello semplice" insieme al mitico Bobby Solo e sono stati in gara al talent tv di Rai Uno "The band" di Carlo Conti) vede Daniele Sari alla voce, Gioele Fumagalli alla chitarra, Dimitri Merati alla batteria e Riccardo Ferrari al basso, si contraddistingue per le sue sonorità e look vintage, proponendo un crossover decisamente moderno tra anni '50, '60 e '70 e oltre ad oggi.

Ora il concerto solidale

Oggi, sabato, alle 20.30, la band sarà a Cologno Monzese, per l'evento benefico "Il nostro canto per Sofia e per tutte le donne vittime di violenza", sul palco insieme a Iva Zanicchi, Eugenio Finardi, Andrea Mingardi, Gruppo italiano, Alberto Bertoli, Laura Ciriaco, Raul Cremona, Claudio Daiano, Franco Fasano e Gatto Panceri.