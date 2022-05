Gli alunni del Manzoni vincitori all'Aqua Film Festival

Rosate

Gli alunni della 2B di Rosate protagonisti all'Aqua Film Festival di Roma.

Aqua Film Festival di Roma: un Festival Internazionale Cinematografico che si è svolto in presenza alla Casa del Cinema di Roma l’8 e il 9 aprile e in streaming su MyMovies dal 14 al 17 aprile 2022.

Aqua Film Festival: il progetto degli alunni di Rosate

Un evento che ha accolto e coinvolto progetti provenienti da tutto il mondo divisi in due sezioni a seconda della durata delle opere. Tra la vasta gamma di partecipanti a livello mondiale compare anche la scuola secondaria di I grado Alessandro Manzoni di Rosate, a seguito di un’iniziativa condivisa con il Comune di Rosate e TKVideo nell’ambito del progetto ProgettiAmo la Legalità.

Tutto parte dalla volontà di unire l’utile al dilettevole: e così la Secondaria Manzoni di Rosate decide di far partecipare i propri alunni ad alcuni incontri guidati da due registi: Marco Rota e Ivan Adami.

"Siamo stati molto felice ed emozionati"

A seguito delle fasi preliminari degli incontri, i registi hanno selezionato alcuni degli alunni di tre classi dell’Istituto. E proprio gli alunni selezionati di queste tre classi - affiancati dagli stessi registi e da alcuni professori - hanno partecipato al concorso di realizzazione di tre cortometraggi su tematiche mirate all’interno di un festival cinematografico dal sapore internazionale.

«Sono stata molto felice ed emozionata- commenta la professoressa Adalgisa Brusco, per la prima volta referente del progetto - Questa attività è nata per i ragazzi e sono stati loro i veri protagonisti: hanno potuto esprimere al meglio le loro emozioni e i loro pensieri di animo e di vita».

Si dice che tutto è bene quello che finisce bene: non a caso, tra i tre cortometraggi dell’Istituto Manzoni, ce n’è stato uno in particolare, quello realizzato dalla classe 2°B, che ha ottenuto la menzione speciale alla premiazione dell’8-9 Aprile presso la Casa del Cinema di Roma. Si è trattato del cortometraggio intitolato «2030» e dedicato al tema dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale, un tema più che mai attuale affrontato con grande dinamismo e intelligenza. Al centro della scena, tra gli altri ragazzi, due giovanissimi attori: Giorgia, fervente sostenitrice del pianeta e del suo ambiente e Paolo, un menefreghista scettico e distratto. La scena evolve e anche Paolo si trova a cambiare idea di fronte alle argomentazioni di Giorgia.

"Spero di continuare a lavorare ad attività di questo tipo"

«Un’idea semplice che ha funzionato, grazie al tema e a come è stato trattato - specifica la professoressa Brusco, che poi aggiunge - il progetto è stato valido e i ragazzi sono stati davvero bravi. Spero di continuare a lavorare ad attività di questo tipo, di grande impatto e di grande successo».

Il mondo chiama e Rosate risponde presente con un inno alla libertà intellettuale di un messaggio giovane e fresco, seguito e impostato da due registi professionisti. Da qui un successo internazionale e la menzione speciale a cui la classe 2°B ha risposto con un video-messaggio di ringraziamento da remoto che tutto il mondo ha potuto vedere. Una grande soddisfazione, un meritato riconoscimento. Il tema è ancora caldo ma il successo spesso nasce da un’idea semplice con un messaggio preciso e deciso: «Andate subito a raccogliere quelle cartacce perché qui non c’è più tempo da perdere»