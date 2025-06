Nuovo campo in sintetico al centro sportivo

Con l’avanzo di bilancio 2024 previsti diversi interventi in paese. La maggioranza in Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di bilancio 2024 e come utilizzare una parte consistente dell’avanzo disponibile. Una disponibilità che l’Amministrazione di Rosate guidata dal sindaco Carlo Tarantola ha deciso di utilizzare per fare qualcosa per la comunità.

Struttura riqualificata

«La destinazione di denaro più consistente, la parte da leone, la fa il nuovo campo da calcio in erba sintetica che andrà a sostituire il campo d’allenamento che si trova nel centro calcistico Lino De Amici, visibilmente ammalorato – ci spiega l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Del Ben – si tratta di un campo a nove, considerando le dimensioni 50 metri per 70. Oltre agli allenamenti di tutte le squadre ospiterà anche le partite di campionato delle squadre giovanili».

Un bella novità per tutti gli sportivi ma anche per i cittadini che avranno un impianto sportivo messo a nuovo:

«L’importo messo a bilancio – prosegue Del Ben – è di 165 mila euro. La gara di appalto si è conclusa è i lavori sono stati affidati alla ditta Italgreen. Proprio lunedì sono iniziate le operazione di realizzazione dell’impianto sportivo».

Altri interventi

Ma non è tutto perché altri 200mila euro sono stati messi a bilancio per lavori di manutenzione a strade e marciapiedi:

«Si tratta di un importo molto consistente, che andrà a sistemare una parte consistente dei tratti stradali e dei marciapiedi più rovinati in paese – spiega l’assessore – Interventi che serviranno a garantire anche maggiore sicurezza».

Per finire l’assessore Del Ben conferma che sono stati messi a disposizione per interventi manutentivi ai plessi scolastici comunali 60mila euro, quindi destinati alla scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado, 20mila euro per la manutenzione del cimitero e infine 30mila per la manutenzione dell’ex Municipio ora sede degli ambulatori medici, dei medici di medicina generale e dei pediatri. Tutti interventi con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini.