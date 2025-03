Sit-in per dire basta ai disagi del trasporto pubblico locale

Sit in a Noviglio di 13 Comuni del territorio per protestare contro i disservizi del trasporto pubblico locale. Questa mattina, giovedì 13 marzo 2025, dalle 7 gli Amministratori dei Comuni coinvolti si sono trovati al fianco dei cittadini che stanno subendo i continui disagi e i disservizi del trasporto pubblico locale. Hanno deciso di farlo manifestando sulla strada percorsa ogni giorno da studenti e pendolari che si recano a scuola e al lavoro.

Chiedono più investimenti e garanzie

“Oggi siamo qui in manifestazione per protestare contro il continuo ridimensionamento del servizio. Chiediamo investimenti e garanzie per i nostri studenti e lavoratori. La situazione è insostenibile” hanno riferito i sindaci presenti.

Corse tagliate, pullman insufficienti, ritardi continui: la situazione del trasporto pubblico locale è intollerabile. E gli Amministratori locali lo stanno ribadendo da molti mesi. Vista la mancanza di autisti, la soluzione non può essere la rimodulazione del servizio che comporterebbe di fatto un’ulteriore riduzione delle corse. Proprio per questo motivo , questa mattina i sindaci dei Comuni di Zibido San Giacomo, Vernate, Noviglio, Vermezzo Con Zelo, Gudo Visconti, Casorate Primo, Casarile, Lacchiarella, Motta Visconti, Binasco, Bubbiano, Calvignasco, Rosate, in aggiunta c’era anche il sindaco di Gaggiano Enrico Baj hanno deciso di protestare con un flash mob a Noviglio, alla fermata di Star Mobility sul cavalcavia della provinciale SP 30, subito dopo la rotonda di Santa Corinna che porta in autostrada.