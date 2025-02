Rosate: Centro Civico Morosini, in un anno 15mila presenze

Il Cento Civico Morosini, un successo oltre le aspettative. Pronto a tagliare il traguardo del primo anno di attività, il centro polifunzionale di Rosate è stato accolto con entusiasmo non solo dai cittadini, ma anche dalle persone dei comuni limitrofi ogni giorno lo frequentano. Inaugurato il 24 febbraio del 2024, è uno spazio in continua crescita. Un luogo, un polo culturale, di condivisione e riflessione al servizio della comunità.

Un polo multifunzionale

«Abbiamo pensato a un luogo dove coltivare passioni e hobby, un ambiente dove poter organizzare mostre ed eventi di ogni genere - aveva affermato 12 mesi fà l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Del Ben - Insomma un luogo del genere a Rosate e nella zona mancava».

La sua costruzione è iniziata nel 2021, il suo obiettivo è quello di promuovere la cultura in paese tramite eventi e manifestazioni destinati a tutta la comunità. La struttura sorge in un’area centrale del paese, nella zona di via Garibaldi, vicino alla scuola dell’infanzia e all’asilo nido. L’edificio è alimentato da fonti di energia rinnovabile e il terreno circostante è stato riqualificato e arricchito valorizzando il verde.

Un punto di riferimento per il territorio

«Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto - confessa il sindaco Carlo Tarantola - Non ci aspettavamo una risposta del genere. L’obiettivo di costruire un polo culturale punto di riferimento del territorio è stato centrato in pieno. In questi 12 mesi abbiamo registrato più di 15mila presenze, un numero in continuo aumento. Quello che mi preme sottolineare è che il centro civico è divenuto in breve tempo un vero punto di aggregazione. Studenti che lo frequentano per studiare, partecipare ai vari corsi organizzati, adulti che si ritrovano per leggere i giornali e scambiare due chiacchiere, ma anche luogo tranquillo usato da persone che provengono da altri comuni per lo smartworking. Un vero polo multifunzionale che promuove la cultura e l’aggregazione e unisce la comunità. Un punto di riferimento, dove si organizzano incontri con gli autori, presentazione di libri e progetti, mostre, un focolaio culturale ad ampio spettro. Anche l’attività della biblioteca Don Luigi Negri ha subito un beneficio consistente. Il numero dei libri prestati, rispetto all’anno precedente, è aumentato di 2mila unità. Uno sforzo economico non indifferente ma che sta dando i suoi frutti».

Ecco alcuni eventi in calendario nei prossimi giorni. Sabato 22 febbraio 2025 , alle 10.30 «Nati per leggere - Mamma Lingua», letture in lingua per bambini 0-5 anni; alle 16.30 racconti in musica con Renato Pareti, con la partecipazione del maestro Stefano Cucchi al pianoforte e delle voci di Marta Colombo e Rossella Pareti e altri ospiti. Domenica 23 febbraio alle 16 Andrea Vitali presenterà il romanzo «Il sistema Vivacchia, i casi del Maresciallo Maccadò»