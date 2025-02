Due artiste protagoniste in città per tutto il mese di marzo

Spazio alla cultura e all’arte. Nel mese di marzo la Città di Corbetta ospiterà due mostre di rilievo.

«Favole, streghe e chimere»

Una sarà quella intitolata «Favole, streghe e chimere» della pluripremiata artista corbettese Patrizia Comand, che sarà inaugurata sabato 1 marzo alle 18 nella nuova sala espositiva «Artemisia Gentileschi» nel Palazzo comunale con la partecipazione straordinaria dell’artista e la presentazione di Stefano Zuffi. In mostra opere realizzate dal 2006 a oggi per un percorso espositivo a tema: Patrizia Comand fa infatti parte di un gruppo internazionale che si occupa di «Arte fantastica». Le opere, tutte di grande formato, dopo aver viaggiato dal Grand Palais di Parigi per tutta Europa sino al Marocco, giungono ora a Corbetta. In seguito all’inaugurazione la mostra resterà aperta e visitabile fino al 30 marzo nei seguenti orari: da mercoledì a venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

«Sogni dipinti»

L’altra sorpresa sarà il ritorno della grande illustrazione per l'infanzia nella Biblioteca di Corbetta, che dall’1 al 31 marzo ospiterà la mostra «Sogni dipinti» con le illustrazioni di Bimba Landmann, artista nata a Milano che ha studiato pittura all'Accademia di Brera e ha poi scelto di dedicare la sua carriera all'illustrazione per l'infanzia. Bimba Landmann ha firmato oltre 40 libri per bambini, tradotti in oltre venti lingue e vincitori di moltissimi premi. I suoi disegni sono stati esposti alla National Gallery di Londra, al Museo Hitabashi di Tokyo, in diverse città di Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Finlandia, Germania, Svizzera, Turchia, Giappone e Italia. Le sue opere sono state utilizzate per realizzare documentari televisivi, guide interattive e spettacoli teatrali. Nel 2017 il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese a Roma le ha dedicato una retrospettiva.

L’illustratrice sarà presente all'inaugurazione della mostra sabato 1 marzo alle 10 e a seguire terrà un laboratorio artistico creativo rivolto ai bambini dai 5 ai 9 anni. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 02.97204370-294 oppure all’indirizzo email info.cultura@comune.corbetta.mi.it. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.bibliotecacorbetta.it. La mostra «Sogni dipinti» di Bimba Landmann resterà allestita fino al 31 marzo e sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca comunale.