Forestami a Corbetta: 700 nuovi alberi per il Bosco Urbano

Forestami arriva a Corbetta. 700 nuovi alberi e arbusti piantati in un'area di oltre 6mila metri quadri.

Forestami arriva a Corbetta

Forestami, l'iniziativa che si propone di coinvolgere tutti, cittadine, cittadini, comunità locali, istituzioni, associazioni e aziende nella responsabilità di mitigare il cambiamento climatico attraverso la piantagione di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030 a Milano e nel territorio della Città metropolitana di Milano, arriva nel Comune di Corbetta con una nuova piantagione collettiva. Oggi, sabato 22 febbraio, gli abitanti di Corbetta hanno partecipato alla messa a dimora delle ultime piantine del progetto di via Croce, un impianto complessivo di 700 piante, di cui 490 alberi e 210 arbusti, su un’area di 6.600 metri quadrati. Una piantumazione che era iniziata dallo scorso 10 febbraio.

Il commento del sindaco

Così il sindaco Marco Ballarini:

“Oggi Corbetta compie un altro passo verso un futuro più verde con la piantumazione di nuovi alberi. Grazie all'iniziativa Forestami, stiamo arricchendo il nostro Bosco Urbano, migliorando la qualità dell'aria e la vivibilità della nostra città. Un grazie a tutti i cittadini che hanno partecipato a questo evento. Insieme stiamo creando un ambiente più sano e sostenibile per le generazioni future”.

Nell’area oggetto di intervento attualmente è presente un prato, situato nella parte sud del Bosco Urbano di Corbetta. Questa zona, dal particolare valore naturalistico-ambientale, è già dotata di una componente arborea e arbustiva molto importante, connettendo la campagna con il tessuto urbano.

L'obiettivo dell'intervento

L’intervento di Forestami ha l’obiettivo di integrare e completare la forestazione a nord del bosco urbano, realizzata circa vent’anni fa. L’impianto arboreo e arbustivo vedrà altezza e profondità variabili per una funzione non solo estetica e naturalistica ma anche di controllo degli agenti inquinanti e di protezione dal rumore. Oltre alle specie autoctone verranno utilizzate alcune specie resistenti a prolungati periodi siccitosi come ad esempio il pino silvestre. Il progetto di forestazione è a cura della Cooperativa Demetra che si prenderà cura dell’area e delle piante per i prossimi cinque anni. Tra le principali specie arboree utilizzate vi sono il pino silvestre, il tiglio selvatico, il carpino bianco, il ciliegio e la roverella; gli arbusti che cresceranno qui sono il corniolo, l’evonimo europeo, il nocciolo, la sanguinella e il viburno.