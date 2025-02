Più di 700 nuovi alberi per il Bosco urbano di Corbetta, iniziata la piantumazione

È iniziata martedì la posa di oltre 700 nuovi alberi nel Bosco urbano di via Benedetto Croce a Corbetta, che renderà più verde la città contribuendo, tra le altre cose, a una migliore qualità dell’aria.

Il progetto

«Continua la solida collaborazione per il progetto “Forestami”, a cui abbiamo aderito e di cui siamo tra i promotori insieme agli esperti del Politecnico di Milano e Città Metropolitana di Milano, con l’obiettivo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 per aumentare la resilienza del territorio agli effetti del cambiamento climatico – afferma il sindaco Marco Ballarini – Siamo orgogliosi di costruire insieme la città del futuro, la Corbetta migliore pronta ad accogliere al meglio i nostri figli e chi verrà dopo di noi. Stiamo continuando a gettare solide “basi” che si chiamano radici».

Nello scorso mese di maggio insieme ai tecnici del settore Ambiente e Infrastrutture e i professionisti del Politecnico di Milano, l’Amministrazione comunale ha svolto un sopralluogo nel Bosco urbano di Corbetta, necessario a dare inizio alle nuove piantumazioni di alberi e piante.

La presentazione di «Forestami»

Proprio lunedì, 10 febbraio, alle 18.30 nella sala Grassi del Palazzo comunale in via Cattaneo 25 si terrà l'incontro di presentazione del progetto denominato «Forestami» volto all'implementazione e alla forestazione del Bosco urbano di via Benedetto Croce, a cura dell'Amministrazione comunale e di Città Metropolitana di Milano, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Interverranno come relatori Daniela Gambino del progetto «Forestami», Rodolfo Gentili dell'Università degli studi di Milano Bicocca e del National biodiversity future centre (Nbfc), Giuseppe Novati di Demetra Società cooperativa onlus.

La piantumazione collettiva

Il passo successivo, previsto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con «Forestami», sarà sabato 22 febbraio l’iniziativa di «Piantagione collettiva», aperta a cittadinanza e associazioni, che si terrà alle 10 al Bosco urbano, nell’area adiacente allo Skate park. «Siamo fieri di realizzare la più grande forestazione urbana mai vista prima d'ora in città, per una Corbetta veramente più green e a prova di futuro - conclude il primo cittadino - Non vedremo subito gli effetti degli straordinari interventi per l'ambiente, ma i nostri figli, i nostri giovani e chi verrà dopo di noi godranno dei frutti di questo lavoro. Non può esserci futuro senza natura».