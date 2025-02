Sospesi a scuola? Al lavoro in Comune

Essere sospesi a scuola?

«Non dovrebbe succedere però può capitare e allora in Giunta abbiamo approvato una bella iniziativa in collaborazione con l’Istituto superiore Alessandrini Mainardi siglando una convenzione – annuncia il sindaco di Corbetta Marco Ballarini - I ragazzi che avranno una sospensione a scuola invece di stare a casa verranno in Comune a lavorare con me e con l'Amministrazione per il bene della propria città, così si riesce a trasformare un atto negativo in qualcosa di positivo per tutta la comunità».