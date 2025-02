Spazio al lavoro: a Corbetta apre l’Afolmet Red Point

Un nuovo spazio dedicato alle opportunità di lavoro, orientamento e formazione per cittadini e imprese

a Corbetta. Si chiama Afolmet Red Point e aprirà lunedì 24 febbraio in via Verdi 26.

La sinergia

Commentano l’importante risultato il Sindaco Marco Ballarini e l’assessore alle Politiche del lavoro e dell’Occupazione Giuliano Gubert:

“Ringraziamo Afol Metropolitana per la sinergia che ha reso possibile la realizzazione di un nuovo servizio pubblico dedicato a tutta la cittadinanza. L’Amministrazione comunale continua così a fornire un sempre più capillare e concreto supporto nella ricerca di lavoro ai cittadini che risultano essere inoccupati. L’attivazione di questo Red Point di Afol ci rende orgogliosi e rende merito alla Città per l’importante lavoro di inclusione portato avanti negli ultimi anni. Accogliamo con piacere e fiducia questa grande realtà, consapevoli che il loro prezioso servizio è di straordinaria importanza per contrastare la disoccupazione e l'esclusione sociale, promuovendo la dignità e il diritto al lavoro. Crediamo fermamente – concludono il sindaco e l’assessore – che Città e Comuni con un tasso di

occupazione più alto sono certamente città che crescono con condizioni umane e sociali migliori, ed è imprescindibile sviluppare iniziative per favorire la lotta alla disoccupazione, che rappresenta ancor di più oggi una piaga dilagante nella vita di molti connazionali”.

Luogo di riferimento

“Il nuovo spazio – commenta Tommaso Di Rino, direttore generale di Afol Metropolitana - ha l’obiettivo

di diventare un luogo di riferimento per le persone in cerca di occupazione, che hanno bisogno di orientarsi o di aggiornare le proprie competenze per trovare la propria strada professionale in un contesto economico in continua evoluzione. La sua apertura è un’ulteriore tappa di un percorso

condiviso con l’Amministrazione comunale per promuovere le opportunità occupazionali del territorio,

sostenere le imprese e la comunità con servizi su misura”.

I servizi offerti

All’interno del Red Point di via Verdi le persone possono usufruire di servizi progettati per rispondere

alle diverse esigenze del mercato del lavoro, dall’orientamento gratuito al coaching professionale, e

partecipare agli incontri di ricerca del lavoro. Per chi desidera intraprendere la libera professione o avviare una propria attività, sono previsti percorsi mirati per dare inizio a un progetto imprenditoriale.

Per chi invece necessita di aggiornare le proprie competenze o acquisirne di nuove, può ricevere supporto nell’individuare il corso più adatto tra quelli proposti nell’ambito del programma Gol, garanzia

occupabilità lavoratori. Nello spazio, inoltre, è possibile ricevere informazioni sulle offerte di lavoro presenti nella banca dati di Afol Metropolitana e sui diversi recruiting day organizzati sul territorio, in cui è possibile sostenere colloqui di lavoro direttamente con i recruiter aziendali. Per conoscere tutte le

opportunità di lavoro, formazione e orientamento di Afol Metropolitana è possibile consultare il sito afolmet.it.