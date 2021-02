Conosci la Battaglia di Parabiago? Un appuntamento per scoprirla

Conosci la Battaglia di Parabiago? Appuntamento domenica 21 febbraio 2021 in piazza Maggiolini.

Un appuntamento per scoprire la Battaglia di Parabiago

La Battaglia di Parabiago: quanti la conoscono davvero? Accadde il 21 febbraio 1339… e il 21 febbraio 2021 in piazza Maggiolini l’Associazione Parabiago Medievale promuove un’occasione di incontro con la cittadinanza per far conoscere una Parabiago antica.

L’evento

A partire dalle 9.30 circa, alcuni figuranti accoglieranno coloro che vorranno conoscere la storia medievale di Parabiago attraverso piccole rappresentazioni, pannelli espositivi e anche leggendo il romanzo storico scritto dallo scrittore parabiaghese Francesco Granito. Un incontro che si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti Covid.

L’appuntamento di questo 2021 è propedeutico all’organizzazione di un evento storico più articolato e proiettato nel 2022 che vedrà impegnata anche l’Amministrazione nel promuovere e commemorare la storia della città.

Le parole del sindaco

Ha dichiarato il primo cittadino Raffaele Cucchi:

“La nostra città ha una storia importante, lo sappiamo bene. Abbiamo monumenti nazionali, personaggi storici vissuti qui e molto altro… ma siamo capaci di esserne davvero orgogliosi? Forse non tanto. La storia più antica della nostra città si intreccia con la storia di Milano e con Sant’Ambrogio, tanto che la Battaglia di Parabiago viene richiamata anche su un bassorilievo di una porta del Duomo di Milano, oltre che riportata nella nostra Sala Consiglio dall’opera dello scultore Giannino Castiglione. Per poter essere orgogliosi, però, occorre conoscere la nostra storia, ecco allora l’occasione di domenica 21 febbraio in piazza Maggiolini che ci permetterà di iniziare a pensare, in collaborazione con l’associazione Parabiago Medioevale, a un evento comunitario per il 2022”.