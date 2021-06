Affresco di san Giovanni restaurato e...inaugurato

Affresco di san Giovanni Battista di Cerro Maggiore: finito il restauro promosso dal Comitato rinascimento cerrese sullo storico affresco.

Affresco di san Giovanni, taglio del nastro

E' tornato al suo antico splendore: stiamo parlando dell'affresco di san Giovanni Battista che si trova nell'omonima via Cerro Maggiore. Dopo il restauro promosso dal Comitato rinascimento cerrese (che ha visto anche una raccolta fondi tra la popolazione), lo storico dipinto è stato presentato alla popolazione con la cerimonia di inaugurazione ieri, domenica 27 giugno 2021.

"La prima fase ha riguardato la ristrutturazione dell'edificio che ospita il dipinto - ha ricordato Antonio Maruggi, presidente del comitato - E' stato rifatto completamente il tetto, le grondaie e abbattuto l'umidità di risalita che era stata un po' la causa dello sgretolamento dell'intonaco; dietro al dipinto abbiamo demolito una parte in cemento sostituendola con una traspirabile. Un grazie a tutti quelli che si sono adoperati per il restauro, nostro obiettivo è quello di andare a far risplendere tutte le cappelle votive di Cerro. Vogliamo che questo gesto sia un gesto di rinascita, di ripresa dalla pandemia".

I commenti delle autorità

"Sono contenta di essere presente a questo importante avvenimento per un'opera che è stata restaurata una decina di volte e di essere stati coinvolti concedendo il patrocinio - ha commentato il sindaco Nuccia Berra, presente al taglio del nastro - Questi momenti sono importanti perchè fanno rivivere la storia del nostro paese". "Mi unisco al plauso per il lavoro svolto - ha aggiunto il parroco don Roberto Verga, che ha benedetto l'opera - Questo dipinto suggerisce una sosta: tra l'altro, vi è proprio uno stop e tanti automobilisti, in attesa del semaforo verde, potranno ammirarlo".

Le targhe ai benefattori

Il comitato ha poi consegnato le targhe a quanti hanno sostenuto il progetto di restauro: premio alle Acli di Cerro Maggiore, ad Adriano Asperti, Anna Balconi-Fernando Vignati, Centro di Rotondi, Luigi Dell'Acqua, famiglia Monticelli, Ottica Moderna, Rezzonico Auto, Edil 2000 di Defendi G., Garzo Ponteggi, Lombardia tinteggiature, Nsa group, san Luca Restauri, Giuseppe Proverbio, Rosalba Franchi, Studio Ftp di Fornsiero e al Comune di Cerro Maggiore.

