Vandali scatenati in paese

Vandali all'opera a Cuggiono.

I vandali hanno preso di mira il parchetto al centro di Castelletto

Nei giorni scorsi gli episodi vandalici hanno interessato la frazione Castelletto. Ignoti, probabilmente perché non avevano di meglio da fare, hanno preso di mira il parchetto pubblico del centro della frazione. È stata divelta e rotta una panchina che è poi stata gettata nei cespugli. I vandali hanno anche rubato un vaso di pietra che si trovava davanti alla cappellina votiva della Madonna, e hanno preso inoltre due bocce di vetro dei lampioni (una è stata ritrovata nei pressi del parchetto). Non contenti dei danni già causati, i vandali hanno anche rotto la bacheca delle affissioni comunali che si trova davanti al campo sportivo. Grande sconforto fra i residenti e stupore; ci si augura che i colpevoli possano essere identificati.

In via Leopardi a Cuggiono sempre più numerose le scritte sui muri

Gesti di grande maleducazione che spesso si registrano sul territorio comunale. In via Leopardi, nelle vicinanze del cimitero comunale, sono sempre più numerose le scritte sui muri di un’azienda dismessa. La panchina, posizionata sulla pedonale che porta al camposanto, è luogo di ritrovo dei ragazzi che si divertono anche a riempire di scritte e disegni i muri dell’azienda ubicata proprio di fronte alla panchina che è rotta e rovinata in più punti.