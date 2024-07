Una tregua apparente per il ristorante Locomotivo di via Matteotti a Parabiago, minacciato dall'esproprio del suo dehors a causa della realizzazione del quarto binario.

Il quarto binario minaccia il dehors del ristorante "Locomotivo"

Rfi, dopo un'interlocuzione scaturita grazie all'intervento del consigliere comunale Giuliano Polito e di altri esponenti del parlamentino parabiaghese, che nel frattempo hanno preso a cuore la questione, ha deciso di dare avvio alle operazioni di esproprio del locale ubicato in stazione non prima del mese di novembre. L’attuale gestore, Lorenzo Favini, può momentaneamente tirare un sospiro di sollievo, sfruttando questa parentesi per studiare come superare questa situazione complessa.

«Oggi c'è stata una svolta, grazie a un consigliere comunale siamo riusciti a parlare di Rfi, con chi si occupa degli espropri. Abbiamo ottenuto l'usufrutto del giardino fino a novembre. Sono felice, un passo lo abbiamo fatto. Il danno resta, ma finiamo la nostra bella stagione e poi pensiamo al da farsi. Ringrazio tutti per la solidarietà, a chi ci è stato vicino, a chi ci ha supportato».

Una tregua momentanea

Sempre Favini ha proseguito il suo ragionamento in questo modo: «Per ora abbiamo ricevuto l’opportunità di portare avanti il giardino fino a novembre. Dopodiché Rfi, che ha già preso possesso dell’area, andrà ad occuparla nel mese di novembre. Si può dunque parlare di una tregua, ma purtroppo momentanea".