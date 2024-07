Doppio appuntamento con il jazz per il programma “La Bella estate” al Castello visconteo di Legnano: venerdì 26 luglio alle 21.30 si esibirà il trio Falomi, Turchet e Trabucco, martedì 30, sempre alle 21.30, a salire sul palco del cortile dei gelsi sarà il complesso Fool Arcana. I concerti sono proposti da JazzAltro in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Doppio appuntamento per il Jazz al Castello

Quello formato da Luca Falomi (chitarra), Alessandro Turchet (basso) e Max Trabucco (batteria e percussioni) è un trio che, sin dal suo esordio avvenuto nel 2021, ha fatto molto parlare di sé in forza di una musica elegante, eminentemente acustica, suggestiva, capace di catturare immediatamente la curiosità dell’ascoltatore introducendolo in una dimensione onirica ed accompagnandolo in un viaggio dal percorso imprevedibile e simbolico.

Nel loro secondo album, Mare aperto, i tre musicisti raccontano un intreccio di storie nascoste nei riflessi salmastri e sfuggenti dell’Italia marittima, quelle storie che sopravvivono in una linea melodica, in un canto accorato, in qualche riga di parole che altri sogni e altri naviganti hanno sovraimpresso, che raccontano di Oriente e di Occidente, che hanno in comune il tratto distintivo di “genti cocciute, salmastre e attive”, che anche in musica hanno saputo tendere vele, tracciare mappe, usare il sestante dell’intuito e il cannocchiale della visione, piazzare fari a far intuire la terra di quel ritorno che è sempre indizio di una nuova partenza. Mare aperto, recentemente pubblicato da Abeat Records, ha riscosso un immediato successo di pubblico e critica. La loro tournée sta facendo registrare grandi consensi, recensioni straordinarie e notevole partecipazione di pubblico.

L'appuntamento del 30 luglio

Martedì 30 luglio sarà la volta di Fool Arcana, una delle realtà più interessanti degli ultimi anni, con musicisti giovani di grande talento, capitanati da Riccardo Oliva (basso) e Cecilia Barra Caracciolo (voce) e con Fabio Visocchi (tastiere), Riccardo Sala (sax tenore) e Gianluca Pellerito (batteria).

Gruppo creativo e dinamico, che può anche vantare un ragguardevole seguito sui social, Fool Arcana mescola il jazz ad altri generi spingendolo oltre il suo limite, nella ricerca di sound unico e personale: dunque neo soul R&B contemporaneo, funk, con giusto un tocco di hip-hop. I suoni degli strumenti tradizionali si mescolano ai suoni e alla strumentazione elettronica, tenendo sempre un occhio sul futuro. Hanno già suonato nei maggiori festival italiani, tra cui JazzMI, Fano Jazz, Festivalle e Uno Jazz & Blues.

Gli ingressi a entrambi i concerti sono a libera donazione. In caso di pioggia i concerti si terranno in Sala Ratti.