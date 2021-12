Vandali rovinano le piante al monumento dei Caduti

A Vanzaghello, i vandali hanno rovinato le piante al monumento dei Caduti: l'ira del sindaco Arconte Gatti.

L'azione dei vandali nell'area del monumento ai Caduti

"I responsabili dovrebbero vergognarsi!", queste le parole con cui il primo cittadino Arconte Gatti commenta gli atti vandalici che si sono verificati vicino al monumento dei Caduti.

Tra mercoledì 1° dicembre e giovedì 2 dicembre 2021 i vandali hanno strappato le cime delle piantine che erano state da poco piantate, causando un danno economico e d’immagine.

"Quando verranno identificati, la linea sarà quella della tolleranza zero"

Ha infine chiosato il sindaco:

"Nel momento in cui saranno identificati i responsabili la linea sarà quella della tolleranza zero. Quello compiuto è un gesto davvero grave, anche perché avvenuto in una zona del nostro Comune che merita assoluto rispetto".