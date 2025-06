Salute e prevenzione tra le priorità

«Salute e prevenzione sempre più al centro dell’attenzione. Un altro importante e fondamentale tassello di vicinanza alla cittadinanza», afferma il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti, rendendo nota la nuova «alleanza» in ambito sanitario conclusa.

La convenzione

«È stata firmata la convenzione tra il nostro Comune e la Lilt, così da promuovere sul territorio visite specialistiche con medici dedicati, oltre a una serie di ulteriori iniziative che, assieme a quelle puntualmente organizzate come Amministrazione comunale, mirano al benessere, alla cura e appunto all'attenzione verso l’intera popolazione», annuncia il primo cittadino.

I servizi sanitari

Con l’avvio del nuovo Centro salute «Ambrosetti Calloni» di via Albarina, la stipula della concessione di utilizzo ad Asst per servizi quali punto unico di accesso, ambulatorio infermieristico, progetti di prevenzione e promozione della salute a cura degli Infermieri di famiglia e di comunità del Distretto, l’ecografo di ultima generazione donato al Comune dall’associazione «Cuore di Donna» e altre iniziative come quella da poco messa in atto con la Lilt, Vanzaghello si candida a diventare sempre più punto di riferimento sanitario per tutta l’area del castanese e più in generale dell’Alto Milanese.

Le priorità

«La prevenzione e la salute sono sempre state tra le nostre priorità – commenta il sindaco Gatti – e in questa direzione, dunque, ci siamo mossi e continuiamo a muoverci. La convenzione con la Lilt è un altro passo e risultato raggiunto, che partendo dal presente guarda al futuro. Un ringraziamento al presidente della Lilt, professor Ivanoe Pellerin, e alla segreteria per la bella collaborazione che fin da subito si è venuta a creare e che ha portato a un simile traguardo».