Grave incidente tra un'auto e una moto: coinvolte tre persone

Scontro tra un'auto e una moto sabato 7 giugno nel tardo pomeriggio a Vanzaghello.

Tre coinvolti

Nell'incidente, avvenuto intorno alle 18.30 in via Dei Mulini, sono rimaste coinvolte tre persone: una ragazza di 28 anni, un giovane di 29 anni e un terzo uomo di cui non è nota l'età.

Codice rosso

Sul posto sono giunti i Carabinieri di Legnano per i rilievi del caso e quattro mezzi di soccorso, tra cui anche un elisoccorso che ha trasportato con urgenza in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese la persona più grave.

Gli altri feriti

Le altre due, una in codice giallo e una in codice verde, sono state portate rispettivamente all'ospedale di Legnano e a quello di Busto Arsizio per le cure necessarie.