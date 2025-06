Grande festa per i dieci anni della Pro Loco

Grande festa domani, sabato 21 giugno, alla Prolocanda nel parco di via Roma a Vanzaghello per i dieci anni della Pro Loco, una storia fatta di amicizia, passione e comunità. Per l’occasione è in programma il «Carnevale d’estate» con ritrovo alle 19.30, cena insieme e poi musica, balli e alle 21.15 sfilata notturna in maschera attorno al parco con i carri allegorici illuminati.

La storia

«Il 15 giugno 2015 nasceva ufficialmente la Pro Loco Vanzaghello, ma il suo cuore aveva iniziato a battere ben prima. Era il battito di un gruppo di amici, uniti dal desiderio di far vivere la comunità con eventi pensati per le famiglie, i ragazzi, i bambini, ispirati ai valori della tradizione, della partecipazione e della solidarietà - ricorda il presidente Fabrizio Catalano - Il Carnevale è stato il primo terreno fertile: da lì, “Quelli del Carnevale” hanno cominciato a seminare cultura, socialità, energia positiva. Abbiamo introdotto anche nuove ricorrenze, come la festa di Halloween, intesa nella sua profonda origine cristiana: l’inizio della festa dei santi, segno che la morte è vinta e il bene ha l’ultima parola, citando monsignor Mauro Parmeggiani».

Sin dall’inizio «abbiamo sostenuto luoghi simbolici del paese come l’oratorio, dove con il consenso della parrocchia abbiamo anche ristrutturato la tensostruttura e avviato eventi inclusivi come Vanzachef e Vanzafactor, con giurie popolari e un entusiasmo travolgente - racconta ancora il presidente - Decisivo fu anche il sostegno dell’allora Amministrazione comunale, grazie al sindaco Leopoldo Giani e all’assessore Gualdoni, che firmarono con noi la prima storica convenzione. Oggi, quella convenzione, aggiornata con l’attuale Amministrazione, ci permette di gestire e animare la Prolocanda: un luogo diventato punto di riferimento per bambini, giovani e adulti, che vive grazie all'impegno costante dei nostri volontari».

Le iniziative

Tra le iniziative più rappresentative «c’è senza dubbio la “Festa delle associazioni”, che ogni settembre trasforma il paese in un grande abbraccio collettivo, attraversato da persone di ogni età, fede e provenienza – sottolinea Catalano - Un altro traguardo è stato la nascita dello “Youth Club”, un gruppo di giovani dai 14 ai 25 anni, e persino bambini di dieci anni, che scelgono di mettersi in gioco come volontari attivi durante gli eventi. Indimenticabile è stata anche la recente “Festa dell’amicizia”, culminata nella posa della panchina dell’amicizia al parco. Un gesto semplice e simbolico che ci ha ricordato perché facciamo tutto questo: per creare legami, non muri».

Il ricordo

In questo importante anniversario il presidente della Pro Loco desidera anche ricordare «chi non c’è più, ma ha lasciato un segno profondo: Renato Pavan e Ignazio Grima, amici preziosi che ci hanno accompagnato lungo la strada. Il nostro spirito non è cambiato: ognuno ha un ruolo, tutti sono importanti – afferma - Il nostro coinvolgimento non nasce da slogan, ma da passaparola, spirito di imitazione, voglia di fare del bene. Ci piace pensare di essere riusciti a far sentire tutti un po’ più partecipi, un po’ meno soli. Il successo degli eventi non si misura solo nei numeri, ma nel sorriso di chi partecipa, nell’orgoglio di chi contribuisce, nella gratitudine silenziosa di chi guarda da lontano».

Obiettivi per il futuro

Questo traguardo non è solo ripercorrere e celebrare quanto fatto, ma anche puntare verso nuovi obiettivi. «Oggi guardiamo avanti con lo stesso entusiasmo: il progetto per l’ampliamento della Prolocanda, condiviso con l’attuale Amministrazione, è il nostro sogno più concreto. Un luogo più grande, più accogliente, più bello per i nostri giovani, perché abbiano uno spazio familiare, sicuro e confortevole. Siamo pronti a sostenerlo, ma serve il contributo e il sostegno di tutti. “Siamo qui per coltivare sogni, non paure. Per fare socialità, non per guadagno. Per creare legami, non muri” – cita Catalano - E per i prossimi dieci anni ci siamo. Con cuore, entusiasmo e amicizia».