Vaccinazioni Covid: Auser in campo per accompagnare le persone fragili

Campagna vaccinazione Covid: Auser Parabiago si mette a disposizione per l’accompagnamento delle persone fragili.

Vaccinazioni Covid: Auser in campo

La situazione di incertezze e bisogno che la pandemia ha causato ha mosso alcune realtà locali ad attivarsi per creare servizi di supporto e aiuto rivolti a chi è in maggiore difficoltà. Una tra queste è l’Auser di Parabiago costituita nel 1999 dedicandosi al settore del turismo sociale, promuovendo viaggi di qualità a costi ragionevoli rivolti agli anziani e garantendo una costante assistenza. In questa fase di emergenza in cui il bisogno di persone anziane e sole chiamate a fare il vaccino Covid19 si fa sentire, l’Auser di Parabiago si rende disponibile all’accompagnamento presso le strutture adibite alla campagna vaccinale in corso.

I cittadini interessati dal servizio devono prenotare chiamando al numero di telefono 0331.559590

L’attività dell’associazione

Negli anni l’associazione ha ampliato le proprie attività diventando una realtà di riferimento per le persone più fragili anche come centro di ascolto, compagnia telefonica e dal 2015, soddisfa le numerose richieste di trasporto e accompagnamento per visite, esami sanitari, anche presso strutture per persone con disabilità. Un impegno costante che si basa sulla disponibilità di persone volontarie che si prestano nel ruolo di autisti o accompagnatori coprendo i costi con le eventuali offerte degli utenti, oltre a contributi pubblici.

Le parole dell’assessore Lonati

Dichiara a tal proposito l’assessore alle Politiche sociali Elisa Lonati.

“L’associazione Auser offre già da alcuni anni un importante contributo volontario per il trasporto sociale rivolto alle persone più anziane. La crescente richiesta ci ha spinti nel tempo a stipulare e condividere una convenzione con il comune per regolamentare meglio il servizio, una scelta che oggi ci aiuta a gestire con maggior puntualità la loro disponibilità all’accompagnamento per la campagna vaccinale in corso. A tutti loro, che ricordo svolgono questo servizio in modo volontario, va il ringraziamento della città e dell’Amministrazione comunale”.