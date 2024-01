Tragico incidente a Vittuone: il 18enne non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta il 18enne che nel pomeriggio di ieri, sabato 20 gennaio 2024, mentre era in sella alla sua moto a Vittuone, era stato travolto da un'auto mentre stava rientrando a casa, nella vicina Sedriano.

Tragico incidente a Vittuone

Lo scontro era avvenuto intorno alle 16 di ieri, sabato 20 gennaio, all'incrocio semaforico di Vittuone all'altezza del cimitero.

Stando alle prime informazioni, il ragazzo era in sella alla sua moto e stava tornando a casa sua, nella vicina Sedriano, quando, un'auto che proveniva in senso opposto e condotta da un uomo di 72 anni lo ha investito. Purtroppo il 28enne è stato sbalzato e la botta per il giovane è stata molto forte.

Purtroppo il 18enne non ce l'ha fatta

Il giovane, Manuel Zerbelloni, era stato elitrasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate e il 18enne è morto nella notte.

Tanti i messaggi di cordoglio e di commozione che stanno giungendo da chi conosceva Manuel: "Eri speciale e davvero una bella persona. Mancherai".

A esprimere vicinanza alla sua famiglia anche la Croce Bianca della sezione di Sedriano, intervenuta dopo il tragico incidente.