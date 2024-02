Tragico incidente in moto: lunedì i funerali di Manuel

Si svolgeranno lunedì 5 febbraio 2024 i funerali di Manuel Zerbelloni, il 18enne di Sedriano venuto a mancare dopo un incidente a Vittuone.

I funerali di Manuel a Sedriano

I funerali di Manuel Zerbelloni si svolgeranno lunedì 5 febbraio alla chiesa parrocchiale di Sedriano. Alle 15 è prevista la recita del Rosario e alle 15.15 la Messa.

Il sindaco di Sedriano Marco Re ha fatto avere alla famiglia del giovane il cordoglio dell'intera comunità:

"Il nostro pensiero e le nostre preghiere vanno Manuel e alla sua famiglia".

Il tragico incidente

Lo scontro era avvenuto intorno alle 16 di sabato 20 gennaio all'incrocio semaforico di Vittuone all'altezza del cimitero.

Il ragazzo era in sella alla sua moto e stava tornando a casa sua, nella vicina Sedriano, quando, un'auto che proveniva in senso opposto e condotta da un uomo di 72 anni lo ha investito. Purtroppo il 28enne è stato sbalzato e la botta per il giovane è stata molto forte; elitrasportato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda, era poi deceduto durante la notte.