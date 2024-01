Incidente tra auto e moto: 18enne grave in ospedale

Incidente tra auto e moto all'incrocio di via Milano a Vittuone tra un'auto e una moto: è successo alle 16 di oggi, sabato 20 gennaio 2024.

Grave incidente all'incrocio

Lo scontro è avvenuto all'incrocio semaforico di Vittuone all'altezza del cimitero.

Stando alle prime informazioni, il ragazzo era in sella alla sua moto e stava tornando a casa sua, nella vicina Sedriano, quando, per cause ancora da chiarire, un'auto che proveniva in senso opposto e condotta da un uomo di 72 anni lo ha investito. Purtroppo il 28enne è stato sbalzato e la botta per il giovane è stata molto forte.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, un'ambulanza della Croce Bianca di Sedriano, un'automedica e un elisoccorso. Allertata, per tutti i rilievi del caso, anche la Polizia Locale di Vittuone.

Il 18enne, purtroppo in gravi condizioni, è stato portato in elisoccorso all'ospedale Niguarda.