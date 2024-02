Rombo di motori, sirene spiegate e un lungo applauso per Manuel

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 febbraio 2024, il funerale di Manuel Zerbelloni, il 18enne di Sedriano venuto a mancare dopo l'incidente all'incrocio del cimitero a Vittuone.

Una chiesa gremita ha dato il suo ultimo commosso saluto al giovane Manuel, il 18enne di Sedriano venuto a mancare dopo il terribile incidente avvenuto all'incrocio del cimitero di Vittuone, mentre in sella alla sua amata moto tornava a casa sua.

C'erano tutti: familiari, tantissimi amici, colleghi di papà Oscar della Croce Bianca, l'associazione nazionale Polizia di Stato di Lainate e l'Amministrazione comunale di Sedriano. Tutti si sono stretti in un abbraccio ideale alla mamma Giovanna, al papà Oscar e la sorella Monica.

A officiare la Messa del pomeriggio di oggi, lunedì 5 febbraio, il parroco di Sedriano don Luca Fumagalli:

"Siamo in tanti oggi: è l'amore per Manuel e l'affetto per la sua famiglia che ci lega. Oggi è ben presente tutto il vostro amore e quello della sua famiglia e le mie parole vogliono testimoniare proprio questo. Oggi siamo nel venerdì Santo di Gesù; siamo nel momento del buio e del dolore. Il grido di Gesù sulla croce "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato" dimostra come il Signore capisce ciò che avete nel vostro cuore. Però è ben presente tutto l'amore che avete donato e ricevuto da Manuel. Quello non scompare. E' un amore del passato, ma anche del presente e porta il suo frutto.Questo desiderio di poter salire sulla Croce Bianca glielo avete passato voi e ha portato seme e frutto. Manuel era buono, timido, riservato... adesso c'è tutto ciò che avete vissuto insieme, che è anche il futuro. Manuel con le sue passioni e i suoi desideri guarda al futuro, ci fa aprire lo sguardo verso la promessa di resurrezione, che non asciuga le lacrime ma accende una luce perché la nostra vita è un cammino verso Nostro Signore e ci rincontreremo".