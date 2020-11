Terzo decesso per Covid in poco più di un mese

Un altro decesso per Covid in poco più di un mese a Dairago. A dare notizia è il sindaco Paola Rolfi. Si tratta del terzo in poco più di un mese.

Altro decesso, il comunicato del sindaco

“Con estrema tristezza mi duole comunicare il decesso di un nostro concittadino positivo al Covid-19 – ha detto il sindaco – Nell’esprimere la vicinanza mia e di tutta la comunità, porgo sentite condoglianze ai suoi famigliari ed ai suoi cari. Stiamo assistendo ad un notevole incremento nella diffusione dei contagi nella Città Metropolitana di Milano”. Anche Dairago non è immune, oggi la situazione parla di 67 attualmente positivi, 26 guariti e 4 decessi.

