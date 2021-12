Abbiategrasso

Rimossi pc e webcam, ma il materiale tecnologico è stato ritrovato all'interno dell'istituto

Tentato furto nella scuola superiore Bachelet di Abbiategrasso. Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 dicembre, dei malintenzionati si sono introdotti nell'edificio scolastico superiore di via Stignani e hanno provato a rubare del materiale tecnologico, non riuscendoci; tutto è stato ritrovato all'interno dell'istituto.

Tentativo di furto nell'istituto superiore Bachelet

Un ritorno in aula turbolento per gli studenti e per il personale del liceo Bachelet. E' stato proprio il personale, ritornato a scuola ieri mattina, ad accorgersi di quanto avvenuto nella notte e dare l'allarme. Uno o più soggetti sono penetrati all'interno dell'edificio scolastico ed hanno provato a rubare pc, webcam ed altro materiale, staccandoli dalle loro postazioni, salvo poi cambiare idea e lasciarli abbandonati all'interno dell'istituto. Secondo quanto dichiarato dalla dirigenza scolastica, nulla mancherebbe all'appello ma i controlli sono ancora in atto. Nel compiere l'azione criminosa, sarebbero stati fatti alcuni danni all'interno delle aule.

Vandali o furto tentato a scuola?

Da quanto potuto ricostruire dai carabinieri del Comando di Abbiategrasso, si tratterebbe di un vero e proprio tentativo di furto, forse un po' maldestro o confusionario nelle modalità ma comunque di quello si starebbe parlando. I spresunti ladri sarebbero entrati da una portafinestra chiusa male ed avrebbero poi cercato di portare via del materiale tecnologico, cambiando idea probabilmente per il passaggio di qualche auto delle Forze dell'ordine e abbandonando in tutta fretta pc e webcam. Ulteriori ricostruzioni sono ancora in corso.