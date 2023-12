Soccorre un cane investito e l'animale lo morde al labbro

E' accorso per cercare di aiutare quell'animale che pochi istanti prima era stato investito. Ma la sua accortezza non è stata premiata dal momento che il cane, evidentemente ferito e spaventato, l'ha morso, staccandogli un pezzo di labbro

Il soccorso al cane

Tutto è avvenuto nel giro di pochi istanti venerdì pomeriggio. Erano circa le 17.30 e in via Umberto I di Robecchetto con Induino è stato investito un cane husky da un’automobile che poi ha proseguito la marcia, senza fermarsi e dare l'allarme.

Alla vista dell'animale ferito, un uomo di 36 anni si è avvicinato per cercare di prestargli aiuto ma il cane, ferito e spaventato, gli ha morso il labbro superiore asportandone quasi un terzo. A quel punto in via Umberto I è giunta un'ambulanza per prestare soccorso al 36enne: i soccorritori della Croce azzurra di Busto Garolfo, arrivata dopo pochissimi minuti, hanno prestato le prime cure direttamente sul posto, poi l'hanno caricato in ambulanza e trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano.