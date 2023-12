Presepe dato alle fiamme, Cecchetti (Lega): "Gesto inquietante"

Sull'episodio del presepe dato alle fiamme a Villastanza di Parabiago è intervenuto anche l'onorevole Fabrizio Cecchetti: "Gesto inquietante".

"Esprimo la mia preoccupazione e il mio sgomento per il grave e inquietante episodio avvenuto nella chiesa di Villastanza a Parabiago, dove è stato appiccato un incendio al presepe andato distrutto dalle fiamme. Per fortuna il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato ulteriori danni alla chiesa. Un episodio grave, soprattutto per la sua valenza simbolica oltre che distruttiva, su cui auspico venga fatta rapida e totale chiarezza: la polizia locale avrebbe fermato il presunto responsabile, un uomo, un extracomunitario di origine africana, ritenuto il responsabile di questo grave gesto, non solo vandalico. Un brutto episodio a pochi giorni dal Santo Natale".