Sindaco sviene durante la Messa

BERNATE TICINO

Momenti di apprensione per Mariapia Colombo che si trovava nella basilica di Mesero per il centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla

Sindaco di Bernate Ticino colto da malore durante le celebrazioni a Mesero.

Sindaco di Bernate, attimi di paura

Momenti di apprensione, nel pomeriggio di oggi sabato 21 maggio 2022, per il sindaco di Bernate Ticino Mariapia Colombo. Oggi il primo cittadino, insieme ad altre autorità, si trovava nella basilica di Mesero alla presenza del Cardinale Angelo Bagnasco per il centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla. A un certo punto, Colombo ha iniziato a sentirsi male ed è crollata a terra. Da ricordare che in queste giornate il clima è rovente e l'umidità alle stelle. A soccorrerla sono subito accorse alcune persone.

Le parole del sindaco

A tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute, è Colombo stessa: "Ho avuto un abbassamento di pressione - dichiara il sindaco interpellato sulla vicenda - Ora è tutto ok".