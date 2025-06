Parte con grande entusiasmo la prima festa ufficiale della nuova associazione di promozione sociale bernatese “Al Grup – Rioni e Vogatori Bernate Ticino”, che entra nel vivo con un weekend ricco di appuntamenti, cultura, divertimento e musica.

Al via la Festa dei Rioni

Si inizia venerdì 27 giugno con il ritorno dell’attesissima caccia al tesoro per le vie del paese, dal titolo “L’enigma del genio”: un gioco a squadre dove ingegno, collaborazione e intuito saranno fondamentali per risolvere misteriosi indizi e scoprire l’esatta ubicazione del tesoro nascosto. Clou della festa sarà sabato 28 giugno con l’ormai tradizionale appuntamento della ‘Festa dei Rioni’ giunta alla sua ottava edizione. Si parte alle 17.30 con un aperitivo al tramonto accompagnato dal DJ set di Simone Toffanin, per poi proseguire con il concerto della band Smila, per la prima volta sul palco bernatese, che infiammerà la serata con sonorità rock anni ’90.

Tutti gli eventi si svolgeranno nella suggestiva cornice di piazza Donatori di Sangue, affacciata direttamente sul Naviglio Grande: un luogo simbolico del paese che, nelle sere d’estate, regala tramonti mozzafiato e un’atmosfera unica.

Il commento del presidente dell'associazione