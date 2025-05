Lunedì scorso a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 22 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio di droga nei boschi: arrestato 22enne

Gli agenti del Compartimento Polfer di Milano, durante l’attività di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, sono intervenuti nell’area boschiva sita in via dei Lavoratori a Bernate Ticino. I poliziotti in abiti civili, dopo aver raggiunto il luogo, sono stati invitati dal 22enne ad acquistare della sostanza stupefacente che nel frattempo pesava su un bilancino di precisione e, dopo essersi qualificati, hanno bloccato il pusher il quale è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti hashish, eroina, cocaina e un bilancino di precisione.

L’uomo, successivamente, è stato giudicato il 27 maggio con rito direttissimo in esito al quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere.