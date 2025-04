Mano incastrata nello stendibiancheria: donna liberata dai pompieri

Mano incastrata nello stendibiancheria: la donna, a Bernate Ticino, è stata liberata dai Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Mano rimane incastrata nello stendibiancheria

Disavventura per una donna, la cui mano è rimasta incastrata nello stendibiancheria che stava usando. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 aprile, a Bernate Ticino. La donna, che si trovava nella sua abitazione di via Roma, stava stendendo i panni quando, all'improvviso, la sua mano è rimasta intrappolata. Non sapendo come fare per liberarsi ha iniziato a chiedere aiuto.

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno insieme all'ambulanza del 118 e alla Polizia Locale di Bernate Ticino. I pompieri hanno agito immediatamente: con attrezzi di precisione, hanno liberato la donna. Che è stata poi affidata ai sanitari: per lei nulla di grave, solo un grande spavento.