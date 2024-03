Sfonda la vetrina del bar e ruba cioccolatini: è successo a Canegrate.

Ha sfondato la vetrina del bar per portarsi via cioccolatini, contati e alcol. Il colpo è quello messo a segno nella notte di domenica 10 marzo 2024 nel centro di Canegrate. Nel mirino dei ladri il Bar Caffè Matteotti che si trova in Piazza Matteotti. I ladri (o il ladro) hanno creato un grosso buco nella porta a vetri all'ingresso, poi si sono introdotti all'interno portandosi via bottiglie di alcolici, cioccolatini e qualche contante. Poi la fuga.

I colpi precedenti

In questo periodo sono state diverse le attività che hanno visto la sgradita "visita" dei ladri: ne sanno qualcosa i negozi e bar di Cerro Maggiore così come quello in via Melzi il cui ladro era poi stato arrestato dai Carabinieri.