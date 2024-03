Spaccava le vetrine col tombino: era lo stalker trovato in casa della ex

Spaccava le vetrine col tombino a Legnano, Pogliano Milanese e Parabiago: si tratta della stessa persona arrestata a Legnano dopo essere stato trovato nella casa della ex.

Spaccava le vetrina col tombino, era lo stalker

Ieri la notizia dell'arresto, da parte della Polizia di Stato di Legnano, di un 46enne, già indagato per stalker e minacce, trovato all'interno dell'abitazione dell'ex compagna (che stava rientrando da una vacanza al sud Italia) in via Lorca, nel quartiere Canazza di Legnano: l'uomo, si è scoperto in queste ore, è la stessa persona arrestata la scorsa settimana dai Carabinieri dopo che aveva cercato di mettere a segno un furto in un bar di via Melzi a Legnano. La sua tecnica? Prendere un tombino e scagliarlo contro la vetrata del negozio per poi entrare e rubare dalla cassa. Ma il colpo di via Melzi è stato l'ultimo per lui, in quanto colto sul fatto dalla pattuglia del Radiomobile arrivata immediatamente. I suoi colpi precedenti erano stati a Parabiago così come in un negozio di via Garibaldi a Pogliano Milanese (anche qui era stato bloccato dai militari).

I provvedimenti

Ieri mattina, nel Tribunale di Busto Arsizio, l'uomo - di fatto senza fissa dimora, originario di Parabiago - (che già era sottoposto all'obbligo di firma dai Carabinieri per i tentati furti) per quanto riguarda l'intrusione a casa della donna si è visto applicare il divieto di dimora a Legnano.