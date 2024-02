Tombino contro la vetrina del bar, ladro fugge senza bottino: preso

Tombino contro la vetrina di un bar di Legnano: preso il ladro. E' un 47enne di Parabiago.

Tombino contro la vetrata del bar

Era quasi l'1 di questa notte quando il malvivente, arrivato all'esterno del bar "Sweet cafè" di via Barbara Melzi a Legnano, ha preso un tombino scagliandolo contro la vetrina per poi cercare di entrare all'interno per rubare i soldi. Ma gli è andata male.

L'intervento dei Carabinieri

Sul posto è intervenuta immediatamente la pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Legnano che hanno bloccato l'uomo. Si trattava di un 47enne, residente a Parabiago, che è stato arrestato in flagranza di reato. Ora dovrà rispondere di furto aggravato. Le indagini proseguono per cercare di accertare se il tizio sia lo stesso autore dei furti e tentati furti avvenuti nella zona