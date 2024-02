Furto di 300 chili di rame sventato dai Carabinieri

Furto di rame sventato dai Carabinieri a Cerro Maggiore.

Furto di rame sventato dai militari

I Carabinieri della Compagnia di Legnano erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando, arrivati a Cerro Maggiore, hanno sventato un ingente furto di rame. E' quanto successo la sera di ieri, lunedì 27 febbraio 2024, intorno alle 22, all'interno di un falegnameria dismessa di via Genova. La pattuglia, notando il cancello aperto dell'ex ditta e un furgone nel parcheggio, si è avvicinata per un controllo. Il mezzo, che non risultava rubato, aveva ancora il motore accese, con le chiavi inserite nel cruscotto e al suo interno erano già stati caricati una montagna di cavi elettrici, di rame, presi strappandoli dal circuito elettrico dell'immobile: cavi in rame per un totale di ben 300 chilogrammi.

La caccia ai ladri

Non vi era però nessuna traccia dei ladri, che erano riusciti a darsela a gambe levate. Ora le indagini dei Carabinieri sono proprio indirizzate al capire chi fosse alla guida del mezzo.