Minaccia una persona in strada con un coltello e scappa in monopattino: denunciato

E' stato denunciato a piede libero il ragazzo che aveva minacciato in strada con un coltello un uomo fermo al semaforo a Nerviano: il giovane aveva tentato la fuga nascondendosi in casa.

Minaccia una persona in strada con un coltello: inseguito e denunciato

In data odierna gli Agenti della Polizia Locale Nerviano – Pogliano indagavano in stato di libertà un minore per possesso ingiustificato di arma e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico la centrale operativa riceveva segnalazione da un cittadino che riferiva di essere stato minacciato da un ragazzo che a Nerviano, al semaforo in zona Gescal, lo affiancava a bordo di un monopattino e gli mostrava un coltello.

Per tale motivo venivano subito inviate due pattuglie sul posto ma nessun soggetto riconducibile a quello segnalato veniva individuato. In ogni caso, la zona veniva attenzionata dalle pattuglie operanti sul territorio; fino a che, nella tarda mattinata di oggi, gli Agenti notavano un ragazzo su un monopattino, conosciuto e con precedenti di polizia, che alla loro vista si allontanava velocemente.

Il tentativo di fuga nascondendosi in casa

Pertanto lo seguivano e lo fermavano per un controllo. Lo stesso, subito estraeva il coltello dalla tasca, lo gettava a terra e scappava entrando nell’androne della palazzina dove risiedeva fino ad arrivare nel proprio appartamento. Quindi entrava e chiudeva la porta a chiave lasciando fuori anche la madre che nel frattempo era uscita per capire cosa stesse succedendo. Fortunatamente in casa era presente il fratello minore che apriva la porta agli operanti, i quali dopo essere entrati vedevano che il ragazzo era scappato calandosi dal balcone posto al piano primo. Veniva inseguito e bloccato.

Accompagnato in Comando veniva deferito al Tribunale dei minori in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d’arma, nello specifico un coltello a scatto con blocco della lama.