Cantieri Pnrr a Legnano: terminati 12 interventi del valore di 5 milioni di euro

Con il termine dei lavori, la scorsa settimana, per il cappotto termico e i serramenti nel complesso scolastico Manzoni-Tosi, per il cappotto e l’areazione sull’ex refettorio e l’impianto fotovoltaico sulla copertura della Dante Alighieri sono già dodici i cantieri finanziati con risorse del PNRR giunti a conclusione a Legnano.

Cantieri Pnrr a Legnano: terminati 12 interventi per 5 milioni di euro

L’importo complessivo di questi lavori è di 4 milioni 920mila euro, di cui 3 milioni 670mila a valere su risorse PNRR. La quasi totalità di questi interventi è stata avviata a partire dalla primavera 2023. Da ricordare che la scadenza ultima per le opere finanziate con risorse PNRR è marzo 2026.

«L’impegno dell’amministrazione comunale, nel tradurre in opere per la collettività, le risorse PNRR intercettate attraverso i bandi cui abbiamo partecipato negli anni scorsi procede a passo spedito e nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma -sottolinea Marco Bianchi Assessore alle Opere pubbliche. Questi lavori che interessano, su tutto il territorio comunale, le nostre scuole, le palestre e gli impianti sportivi stanno restituendo ai loro fruitori, alunni, studenti e sportivi, delle strutture efficientate sotto il profilo energetico, più sostenibili ambientalmente, più vivibili e meglio fruibili. Un doveroso grazie, per questo lavoro impegnativo, va ai nostri uffici che stanno rispettando le scadenze previste dai finanziamenti PNRR».

Nel dettaglio i lavori già portati a termine sono:

Scuole: Dante Alighieri (cappotto termico e areazione del refettorio, impianto fotovoltaico sulla copertura di un’ala delle aule) 480mila euro

Montalcini (cappotto termico, parte dei serramenti e pozzi perdenti) 475mila euro

Toscanini (cappotto termico) 520mila euro, (riqualificazione bagni, interventi per risparmio energetico e abbattimento barriere architettoniche) 280mila euro

Tosi (cappotto termico interno ed esterno), Manzoni (serramenti) 810mila euro

Palestre scolastiche e impianti sportivi: bocciodromo (riqualificazione energetica, abbattimento barriere architettoniche e omologazione CONI) 100mila euro

Mazzini (riqualificazione energetica, abbattimento barriere architettoniche e omologazione CONI degli spogliatoi) 200mila euro, (rifacimento pavimentazione e linee di gioco della palestra) 112mila 500 euro

Toscanini (riqualificazione energetica, abbattimento barriere architettoniche e omologazione CONI degli spogliatoi) 160mila euro

Cavour (rifacimento pavimentazione e linee di gioco della palestra) 112mila 500 euro

Piscina (rifacimento spogliatoi, riqualificazione energetica e impianti fotovoltaici) 1 milione 200mila euro

Altri edifici: sala Ratti (efficientamento energetico, impianti di riscaldamento) 470mila euro

Da ricordare che fra i maggiori cantieri aperti finanziati o cofinanziati da risorse PNRR figurano: la scuola dell’infanzia di via Cavour (2 milioni di euro), la palestra della scuola Manzoni (1 milione 100mila euro), l’ampliamento della Dante Alighieri (800mila euro), il recupero degli edifici liberty di via Pontida (4 milioni 200mila euro), il recupero della palazzina di via Venezia (1 milione 300mila euro).

Partiti anche i tre interventi candidati dal Comune nel bando Pinqua e successivamente cofinanziati con risorse PNRR: ex sede della Provincia di Milano di via dei Mille (2 milioni 680mila euro), ex Gil di via Milano (2 milioni 300mila euro) e casa di corte di via Galvani (963mila euro).