Esplosioni con un'arma da fuoco: indagati un minorenne e una donna

Controlli a tappeto da parte della Polizia di Stato, sabato 24 febbraio, su tutto il territorio di Legnano: fermati e denunciati a piede libero due giovani, un minorenne e una 22enne che avrebbero esploso dei colpi di pistola con una scacciacani.

Esplosioni d'arma da fuoco: indagato un minorenne e una donna

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Legnano ha predisposto un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio in sinergia con la Polizia Locale di Legnano e con il supporto di diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine.

Alla luce dei recenti episodi di criminalità che hanno interessato diverse zone della città di Legnano e dal monitoraggio delle aree maggiormente interessate, dal degrado e dalla presenza di microcriminalità riconducibile a giovani di seconda generazione, gli agenti hanno controllato la periferia, il centro cittadino fino a concentrare l'azione di intervento sulle Gallerie Cantoni, il Parco Falcone e Borsellino e l'area verde di Via Tessitori.

Esplosi colpi con una scacciacani

Proprio durante l'azione mirata in tali aree, perveniva segnalazione di esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco dapprima nel Parco Falcone e Borsellino e successivamente nell'area verde di Via dei Tessitori. Riscontrata la veridicità della nota, i poliziotti indagavano in concorso due minori di 16 e 17 anni e una donna di 22 anni per i reati di procurato allarme ed accensioni esplosioni pericolose di cose; il minore di 17 anni é stato altresí denunciato in stato di libertà per il possesso di oggetti atti ad offendere, avendo egli la materiale disponibilità di una cartuccia e di una scacciacani risultata poi essere un'arma giocattolo priva di tappo rosso con vivo di volata manomesso, fedele riproduzione di una Glock. La donna, con precedenti e non residente a Legnano, è stata proposta per il foglio di via.

Fermato un minorenne per furto e un 27enne per spaccio

Inoltre gli agenti hanno indagato uno straniero di 17 anni per tentato furto aggravato di un paio di auricolari all'Esselunga, poi riaffidato al padre.

Complessivamente la Polizia di Stato ha controllato 105 persone, 59 veicoli di cui uno sottoposto a sequestro poiché circolava senza copertura assicurativa ed effettuato 3 posti di controllo. Sono stati inoltre sottoposti a verifiche amministrative tre cittadini extracomunitari allontanati dall'Area Cantoni.

In concomitanza la Polizia Locale ha denunciato una persona per possesso di arnesi atti allo scasso, elevato 8 verbali per violazione al cds e sanzionato 1 persona per uso personale di stupefacenti.

In serata in Via Per San Giorgio, la Volante ha indagato in stato di libertà un cittadino albanese di 27 anni per detenzione di sostanza stupefacente, sequestrando 1700 euro in contanti, suddivise in banconote di diverso taglio e circa un grammo di cocaina.