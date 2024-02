Ladri assaltano negozio di scarpe e bar: è successo nella notte a Cerro Maggiore.

Ladri nel negozio di scarpe

Brutto risveglio, questa mattina, per il titolare del negozio di scarpe "Millepiedi" di via Carducci a Cerro Maggiore: nella notte, intorno alle 5, ignoti si sono introdotti nel negozio cercando soldi nella cassa. Per entrare hanno sfondato una delle vetrine lanciandovi contro un tombino preso nelle vicinanze. Una volta dentro e arrivati dietro il bancone, si sono accorti che nella cassa non vi era nulla e sono così fuggitivi a mani vuote.

Il colpo nel bar

Più o meno a quell'ora, i ladri hanno colpito anche al bar "The sicilian way", che si trova poco distante, in via Cavour (di fronte alla posta): qui il ladro (ripreso dalle telecamere del negozio) ha "tagliato" la vetrina, facendo un buco dal quale si è introdotto riuscendo poi a scappare con un bottino di circa 500 euro trovati nella cassa. Sui due fatti indagano i Carabinieri della Compagnia di Legnano.