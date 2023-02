Sedriano: donna investita in via Fagnani

Paura per una donna di 63 anni a Sedriano, investita questo pomeriggio, sabato 4 febbraio 2023, da un mezzo in via Fagnani.

Trasportata in ospedale per accertamenti

Erano da poco trascorse le 15.20 quando è scattato l’allarme. Sul posto, come riporta l’agenzia per le urgenze regionali, sono state inviate in codice rosso due ambulanze. Sul luogo dell’investimento anche una pattuglia dei Carabinieri.

Stabilizzate sul posto dai soccorritori, la 63enne è stata poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta in codice giallo per ulteriori accertamenti e le cure del caso.