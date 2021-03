Scontro fra ciclisti, soccorsi sul posto.

Scontro fra ciclisti

Incidente fra ciclisti questa mattina a Pregnana Milanese, in via Vanzago. I soccorritori di Rho Soccorso al lavoro a Pregnana per prestare aiuto a una donna che, a seguito di una caduta in bicicletta, si è ferita.

Trasporto in ospedale

Sul posto sono accorsi anche gli agenti della Polizia locale di Rho. Ad allertare i soccorritori l’altro ciclista, 53 anni, che avrebbe accidentalmente travolto la donna dopo la caduta della signora. La donna, 47 anni, medicata sul posto, è stata poi caricata in ambulanza per il trasporto in ospedale, fortunatamente in codice verde.