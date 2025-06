Multe per i rifiuti e una fototrappola in arrivo

Due multe per abbandono dei rifiuti grazie al sistema di video sorveglianza a Pregnana Milanese. E dalla prossima settimana anche l’angolo di vicolo Cantone da tempo oggetto di scarichi abusivi sarà «presidiata» da un nuovo occhio elettronico.

Abbandono rifiuti

Qualcosa si muove nell’impari lotta delle istituzioni contro chi non rispetta le più basilari regole della società civile, come il corretto smaltimento dei propri rifiuti. Un cittadino straniero residente in Italia e un uomo di Sedriano sono stati pizzicati nei giorni scorsi dalle telecamere mentre scaricavano rifiuti in strada, nella zona industriale di via Olivetti.

Due multe

Le immagini hanno permesso agli agenti di Polizia locale di risalire agli autori degli abbandoni di rifiuti domestici: per loro una sanzione che arriverà sino ai 500 euro.

«Una piccola soddisfazione per i cittadini onesti e corretti» ha commentato il sindaco pregnanese Angelo Bosani.

Fototrappola

Nei prossimi giorni inoltre entrerà in funzione la fototrappola con cui si intende disincentivare l’abbandono di rifiuti in vicolo Cantone, zona centrale dove da tempo si verificano scarichi incontrollati di sacchi e rifiuti.