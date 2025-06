Nuovi blackout, il sindaco spiega i guasti

Nuovi blackout nei comuni del territorio rhodense in questa calda settimana estiva.

Nella serata di mercoledì in diversi comuni interi quartieri sono rimasti prive di energia elettrica, con alcune situazioni che sono durate dal pomeriggio sino a sera. I blackout sono stati segnalati in numerosi comuni del territorio, a partire da Pogliano, Cornaredo, Pregnana.

Il sindaco di Pregnana Angelo Bosani, come già fatto nelle precedenti occasioni in cui i problemi elettrici hanno coinvolto il comune, si è fatto portavoce dei propri concittadini mettendosi in contatto con la società Due Reti. A poi riportato la spiegazione che la società che gestisce la manutenzione e la distribuzione di energia elettrica nel territorio.

Giovedì mattina ho contattato Duereti in merito al blackout che ha interessato una piccola porzione di Pregnana ma per diverse ore. Nella stessa sera molti altri Comuni della zona hanno subito situazioni simili. Il tecnico di Duereti mi ha spiegato (provo a sintetizzare la sua spiegazione tecnica) che questi guasti non sono dovuti a problemi nelle cabine, come accaduto invece in inverno, né a distacchi programmati, come ha erroneamente scritto qualcuno, ma sono la combinazione del caldo estremo in particolari giornate e dell’elevato consumo elettrico che rimane costante giorno e notte in questo periodo. Questi due fattori creano problemi ai giunti delle linee di distribuzione che si surriscaldano e si rompono. I guasti si ripetono con una certa frequenza e con una distribuzione casuale, ogni notte in molti Comuni. Questo determina blackout in zone relativamente piccole ma rende necessarie riparazioni non istantanee dovendo intervenire in tanti posti diversi. Vi invito a segnalare tempestivamente a Duereti eventuali malfunzionamenti così da avviare velocemente il loro intervento.