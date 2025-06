Rapinato della collanina d'oro mentre era sul treno

Rapinato della collanina d'oro sul treno: è successo a Pregnana Milanese.

Era sul treno quando è stato rapinato della collanina d'oro che aveva al collo. E' quanto accaduto una delle scorse sere su un treno in arrivo alla fermata di Pregnana Milanese. Vittima della vicenda un 36enne di Chivasso, in provincia di Torino. L'uomo si trovava su un convoglio, lo stesso su cui viaggiavano un magrebino. All'arrivo a Pregnana, quest'ultimo gli si è avvicinato e gli ha strappato via la collana d'oro che teneva al collo, quando le porte si sono aperte è scappato. La vittima ha lanciato l'allarme chiamando il 112.

Le indagini

Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno raccogliendo elementi per tentare di risalire all'identità del rapinatore.