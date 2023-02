Scontro tra auto e furgone, ragazza ferita

Scontro tra auto e furgone a Castano Primo.

Auto e furgone, lo scontro

L'impatto è stato molto violento. Da una parte un'auto, dall'altra un furgone. E' l'incidente avvenuto poco prima delle 15 di oggi, martedì 21 febbraio 2023, a Castano Primo lungo la via Tornavento. Per cause ancora da accertare con chiarezza, i due mezzi si sono urtati. La vettura era condotta da una 19enne, l'altro mezzo da un 49enne.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, insieme all'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e l'automedica dell'ospedale e la Polizia locale. La giovane è stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale in codice verde, illeso invece il conducente del furgone.