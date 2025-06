Inaugurazione della nuova sede dell'associazione Faizane Madina

Domenica 29 giugno 2025 a Castano primo in via 26 febbraio 1945 n° 4 alle ore 14:30 si terrà l'inaugurazione della sede dell'Associazione Culturale "FAIZANE MADINA CASTANO PRIMO"

La nuova sede sarà il luogo di incontro degli associati per realizzare gli obiettivi di integrazione culturale, di dialogo e di presenza attiva nella società castanese nello spirito della Costituzione italiana nella quale gli associati si riconoscono: uguaglianza, diritti civili, libertà di pensiero, pace, rispetto, sono principi, assieme a tutti gli altri, che gli associati sentono come propri e che vogliono affermare con il Proprio impegno.

La nuova sede sarà luogo di incontro con la cittadinanza, senza limitazioni legate al genere, alla religione, alle idee politiche. Donne e uomini di qualunque fede potranno partecipare alle attività. Saranno promossi incontri, conferenze, corsi per migliorare la conoscenza della lingua italiana e per conoscere le radici culturali che devono accomunare stranieri e italiani.

"Solo attraverso la cultura è possibile il progresso. Per questo la sede ospiterà volentieri i rappresentanti della società e della politica di tutti gli orientamenti. Non ci sono barriere e preclusioni.

Tutta la cittadinanza e le istituzioni sono invitate e saranno accolte con fratellanza e amicizia. Un grazie particolare alla Chiesa di Castano primo per la sua fraterna vicinanza: siamo stati creati da Allah, l’Unico Creatore, e come persone di fede apprezziamo l’impegno sociale e umano portato avanti dalla comunità cristiana a Castano Primo. Per questo esprimiamo rispetto e gratitudine".