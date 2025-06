IL BEL GESTO

Il professor Mittino cambia scuola e il sindaco gli fa un regalo

Non un arrivederci, ma un congedo sentito per il professore di lettere Marco, che ha insegnato per quindici anni alla scuola media Falcone e Borsellino di Castano Primo e che ora sarà protagonista di un trasferimento. Roberto Colombo gli ha consegnato un libro del Previati